Севастополь остановил автобусное сообщение с ЮБК из-за обледенелых дорог

«В связи с погодными условиями сообщение в направлении Ялты с обеда прекращено. По поводу завтрашних рейсов — все зависит от того, как дорожные службы смогут подготовить дороги», — сообщили в справочной службе автовокзала.

Направления в сторону Симферополя и населенных пунктов западного Крыма пока работают в штатном режиме.

В Севастополе погода резко ухудшилась 7 января. Утром наблюдался туман, затем пошел мокрым снег с дождем. К обеду температура зафиксировалась на уровне 0 градусов. К вечеру ожидается падение столбиков термометров до −2…−3 градусов.