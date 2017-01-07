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17:56 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь остановил автобусное сообщение с ЮБК из-за обледенелых дорог

Севастополь с обеда субботы прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили на севастопольском автовокзале.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с погодными условиями сообщение в направлении Ялты с обеда прекращено. По поводу завтрашних рейсов — все зависит от того, как дорожные службы смогут подготовить дороги», — сообщили в справочной службе автовокзала.

Направления в сторону Симферополя и населенных пунктов западного Крыма пока работают в штатном режиме.

В Севастополе погода резко ухудшилась 7 января. Утром наблюдался туман, затем пошел мокрым снег с дождем. К обеду температура зафиксировалась на уровне 0 градусов. К вечеру ожидается падение столбиков термометров до −2…−3 градусов.

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