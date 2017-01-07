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20:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители.

В аэропорту Казани были усилены досмотровые меры на КПП и входных группах, сообщили ИА «Татар-иформ» в пресс-службе аэропорта.

После декабрьского инцидента с погоней полицейских за «Ладой» 15-й модели были проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками Международного аэропорта «Казань» о порядке действий в случае возникновения угрозы совершения актов незаконного вмешательства. Также были проведены совместные с ЛУ МВД России учения по отработке порядка действий.

Для повышения уровня технической укрепленности аэровокзального комплекса аэропорта, заключающиеся в размещении вдоль фасадной части терминалов инженерных средств, препятствующих свободному проезду автотранспорта были установлены антитаранные устройства. Помимо этого на тротуарах, граничащих с зданиями терминалов, установлены бетонные ограничители.

Напомним, происшествие случилось 21 декабря 2016 года в двенадцатом часу ночи. Водитель «Лады» 15-й модели Руслан Нуртдинов не подчинился требованиям сотрудников ДПС, въехал на территорию казанского аэропорта и причинил значительный ущерб.

Отметим, что на днях в соцсети пользователь Рустем Адагамов опубликовал фото с аэропорта Казани, где бетонные ограждения были установлены на плитку для незрячих. В пресс-службе казанского аэропорта сообщили ИА «Татар-информ», что изначально сферические бетонные ограждения были установлены правильно и не преграждали путь для незрячих людей. Однако из-за сильных осадков блоки пришлось сдвинуть на тактильную плитку для уборки снега механизированной техникой на тротуарах. По словам пресс-секретаря аэропорта Аделя Гатауллина, именно в этот момент и была сделана фотография.

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