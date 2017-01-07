В аэропорту Казани усилены меры безопасности после инцидента с погоней

В аэропорту Казани были усилены досмотровые меры на КПП и входных группах, сообщили ИА «Татар-иформ» в пресс-службе аэропорта.

После декабрьского инцидента с погоней полицейских за «Ладой» 15-й модели были проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками Международного аэропорта «Казань» о порядке действий в случае возникновения угрозы совершения актов незаконного вмешательства. Также были проведены совместные с ЛУ МВД России учения по отработке порядка действий.

Для повышения уровня технической укрепленности аэровокзального комплекса аэропорта, заключающиеся в размещении вдоль фасадной части терминалов инженерных средств, препятствующих свободному проезду автотранспорта были установлены антитаранные устройства. Помимо этого на тротуарах, граничащих с зданиями терминалов, установлены бетонные ограничители.

Напомним, происшествие случилось 21 декабря 2016 года в двенадцатом часу ночи. Водитель «Лады» 15-й модели Руслан Нуртдинов не подчинился требованиям сотрудников ДПС, въехал на территорию казанского аэропорта и причинил значительный ущерб.