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19:29 (мск), источник: РИАЦ

Боец Джефф Монсон посетил столицу российской провинции

Приезд чемпиона мира по смешанным единоборствам и бразильскому джиу-джитсу, и теперь еще и российского гражданина Джеффа Монсона в Волгоградскую область анонсировался больше месяца назад.

Как и планировалось, он посетил столицу российской провинции в дни новогодних каникул. Легенда ММА провел для молодых спортсменов, увлекающихся единоборствами, мастер-класс по джиу-джитсу на базе ФОКа «Дельфин», а также рассказал подрастающему поколению историю своего становления.

45-летний Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» является двукратным победителем мировых состязаний ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Чуть больше года назад он стал гражданином России, в честь этого события боец сделал себе наколку в виде статуи «Родина-мать зовет!».

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