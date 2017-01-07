Боец Джефф Монсон посетил столицу российской провинции
Приезд чемпиона мира по смешанным единоборствам и бразильскому
Приезд чемпиона мира по смешанным единоборствам и бразильскому
Как и планировалось, он посетил столицу российской провинции в дни новогодних каникул. Легенда ММА провел для молодых спортсменов, увлекающихся единоборствами,
45-летний Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» является двукратным победителем мировых состязаний ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому
Чуть больше года назад он стал гражданином России, в честь этого события боец сделал себе наколку в виде статуи «Родина-мать зовет!».