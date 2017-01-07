Боец Джефф Монсон посетил столицу российской провинции

Как и планировалось, он посетил столицу российской провинции в дни новогодних каникул. Легенда ММА провел для молодых спортсменов, увлекающихся единоборствами, мастер-класс по джиу-джитсу на базе ФОКа «Дельфин», а также рассказал подрастающему поколению историю своего становления.

45-летний Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» является двукратным победителем мировых состязаний ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Чуть больше года назад он стал гражданином России, в честь этого события боец сделал себе наколку в виде статуи «Родина-мать зовет!».