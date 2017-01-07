В Украине ожидаются снежные заносы и до 20 градусов мороза — ГСЧС

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине сохранятся сложные погодные условия. Как сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook, ожидаются сильные снегопады и метели.

Ранее синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.