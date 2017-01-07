В Украине ожидаются снежные заносы и до 20 градусов мороза — ГСЧС
Согласно информации, в Киеве ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер
Согласно информации, в Киеве ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер
КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине сохранятся сложные погодные условия. Как сообщает в субботу
Ранее синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.
«Восьмого января сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами порывы
В частности, в Киеве 8 января ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер
Ранее сообщалось, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.