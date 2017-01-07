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17:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине ожидаются снежные заносы и до 20 градусов мороза — ГСЧС

Согласно информации, в Киеве ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью — 16−18 градусов мороза, днем — около 10 градусов мороза.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине сохранятся сложные погодные условия. Как сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook, ожидаются сильные снегопады и метели.

Ранее синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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«Восьмого января сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами порывы северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В частности, в Киеве 8 января ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью — 16−18 градусов мороза, днем — около 10 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.

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