В Киеве состоялось Рождественское шествие со звездами.

Ранее сообщалось, что организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Шествие прошло по маршруту: Софийская площадь — Национальная опера Украины — Крещатик — Майдан Незалежности — Михайловская площадь — Владимирский проезд — Софийская площадь.

В мероприятии приглашали участвовать фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных ансамблей «Божичи», «Володар», «Роксолания», «Многая лета», ансамбля старинной музыки «Хорея казацкая», детских ансамблей «Орели» и «Райгородок», аутентичных коллективов.

Также анонсирован вертеп в исполнении театра «Мост», театрализованное действо с представлением «Райское дело» в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Как известно, сегодня православный мир празднует Рождество.