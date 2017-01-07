На территории Республики Башкортостан наблюдается ухудшение погодных условий

На данный момент на федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет. Однако на территории республики фиксируется сильный снежный фронт и боковой ветер.

Из-за выпадения снега видимость на некоторых участках ограничена, особенно за движущимся в попутном направлении автотранспортом, возможны образования снежных заносов, переметов, гололеда!

Всем водителям стоит быть внимательными на следующих участках автодорог: Москва-Уфа: в близи Подымаловской развязки, д. Шарипово, с. Исамет. Уфа-Самара: в близи п. Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево. Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган. Уфа-Челябинск: в близи перекрестка Зинино-Жилино, п. Алаторка. А также, на участках с крутыми подъемами и спусками.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. В случаях возникновения внештатных ситуации, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью. Управление ГИБДД МВД РБ.