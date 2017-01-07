Депутат из Астаны раскритиковал VIP-зал алматинского аэропорта

Депутат маслихата Астаны Илья Мещеряков опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором раскритиковал обслуживание в VIP-зале алматинского аэропорта, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его словам, написать пост он решил после того, как аким Алматы посетил аэропорт и дал ряд поручений на устранение проблем.

«А теперь все что я хочу высказать, так как в ВИП зале нет журнала для регистрации пожеланий и проблем ! 1. Зачем делать копию паспорта клиента? Для какого учета? Почему бухгалтерия требует кучу копий паспортов? Для какого учета? Вроде в законе об этом не сказано … 2. Карточки Priority Pass от ForteBank не работают … а Реклама на весь ВИП зал. 3. Услуга прохода через ВИП зал стоит 17,500 тенге, ну и конечно за эти деньги даже чай не предложат .. а мы стремимся к рейтингу ведущих стран мира ! 4. 10 дней назад у меня было желание вписать свои пожелания в журнал, который должен быть на стойке … этого журнала не было 27.12.16 … не получилось… торопился не стал заморачиваться. 5. Решил сегодня 07.01. ну и конечно за эти деньги даже чай не предложат .. ну и конечно за эти деньги даже чай не предложат .. вот это пофиг на все ! 6. Через 10 минут мне предложили абсолютно чистый журнал, НЕ прошитый, БЕЗ печати (просто тетрадку), со словами «вот здесь пишите, мы передадим руководству «. ну и конечно за эти деньги даже чай не предложат .. 7. Попросил пригласить старшего по аэропорту … вообще интересно … пришла девушка Сауле, ну и конечно за эти деньги даже чай не предложат .. бред. Я просто спросил старшего! Я так понял что Заместитель директора Аэропорта на службе занят другими проблемами … выходной же день ! 8. При сдаче багажа предлагают упаковать (обмотать багаж), есть аппарат для упаковки, а есть ещё и грузчики … которые за отдельную оплату (без чека) делают обмотку багажа у себя в подсобке и зарабатывают деньги. Вообще отдельный бизнес… БЕЗ НАЛОГОВ! и в теме все, даже представители Авиа компаний, судя по моим наблюдениям ! 1 000 тенге за чемодан ! 9. Wi Fi в ВИП зале не работает … позор … Хотел рассказать больше, но думаю что если с этими пунктами начальство справиться … будет уже лучше.», — написал Мещеряков (орфография и пунктуация сохранены).