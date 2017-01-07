Туман скорректировал работу аэропорта Волгограда

С большими трудностями столкнулись 7 января автомобилисты. Видимость в ночное время была близка к нулю, утром составляла не более 30 метров.

В особом режиме работает и волгоградский аэропорт. Из-за сложных погодных условий задержались рейсы из столицы и Санкт-Петербурга. Соответственно, на несколько часов были перенесены и вылеты из Волгограда.

Для пешеходов обстановка не менее сложная — дороги покрыты слоем льда. Передвигаться приходиться с осторожностью, волгоградцам не рекомендуют без острой необходимости выходить из дома. В травмпунктах в эти выходные побывали десятки пострадавших от гололеда.