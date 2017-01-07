Туман скорректировал работу аэропорта Волгограда
Волгоградская область уже вторые сутки остается во власти оттепели и сопутствующего ей густого тумана.
Волгоградская область уже вторые сутки остается во власти оттепели и сопутствующего ей густого тумана.
С большими трудностями столкнулись 7 января автомобилисты. Видимость в ночное время была близка к нулю, утром составляла не более 30 метров.
В особом режиме работает и волгоградский аэропорт.
Для пешеходов обстановка не менее сложная — дороги покрыты слоем льда. Передвигаться приходиться с осторожностью, волгоградцам не рекомендуют без острой необходимости выходить из дома. В травмпунктах в эти выходные побывали десятки пострадавших от гололеда.