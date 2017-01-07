Из-за снегопадов дороги на юге страны заблокированы
На всей территории Молдовы действуют два метеопредупреждения. Метели вносят серьёзные коррективы планы водителей.
На всей территории Молдовы действуют два метеопредупреждения. Метели вносят серьёзные коррективы планы водителей.
Серьёзнее всего движение затруднено на Юге страны.
Дорожное движение на участке дороги длиной, а три километра, который соединяет села Чумай и Бурлэчень на юге страны, на национальной трассе М3
Дорожники задействовали снегоуборочные машины, но работы затруднены
Кроме того, дорожное движение в районе населенного пункта Троицкое из района Анений Ной было приостановлено в течение 25 минут
Другие блокировки на дорогах не были зарегистрированы. К 16.00 на всех национальных трассах движение транспорта организовано в зимних условиях.