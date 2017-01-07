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19:11 (мск), источник: Publika.md

Из-за снегопадов дороги на юге страны заблокированы

На всей территории Молдовы действуют два метеопредупреждения. Метели вносят серьёзные коррективы планы водителей.

Источник: Publika.md

Серьёзнее всего движение затруднено на Юге страны.

Дорожное движение на участке дороги длиной, а три километра, который соединяет села Чумай и Бурлэчень на юге страны, на национальной трассе М3 Кишинев-Джурджулешть, было закрыто начиная с 15.00. Начальник оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Серджиу Кэпэцынэ, cообщает IPN. Речь идет об участке дороги между 158 км и 161 км.

Дорожники задействовали снегоуборочные машины, но работы затруднены из-за сильного ветра. Водителей призывают избегать данный участок и выбрать дорогу R38 Вулкэнешть — Кахул — Тараклия (Балабану — Кахул и Кагул — Вулкэнешть).

Кроме того, дорожное движение в районе населенного пункта Троицкое из района Анений Ной было приостановлено в течение 25 минут из-за аварии, которая заблокировала дорогу. Транспортные средства, участвующие в аварии, были эвакуированы, а движение транспорта восстановлено.

Другие блокировки на дорогах не были зарегистрированы. К 16.00 на всех национальных трассах движение транспорта организовано в зимних условиях.

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