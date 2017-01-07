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19:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ушел из жизни писатель и журналист Марсель Зарипов

Вчера, 6 января, на 86-м году жизни скончался известный прозаик, переводчик, журналист, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Марсель Зарипов. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей Татарстана.

Отметим, что он был одним из основателей информационного агентства «Татар-информ» и общетатарской газеты «Татар иле» — «Татарские края».

Марсель Харисович Зарипов родился в семье учителей 23 октября 1931 года в деревне Янурусово Сармановского района ТАССР. В детстве жил в деревне Петровка Сармановского района, там же окончил семилетнюю школу. С 1946-го по 1951 год работал на Петровском спиртзаводе. В 1951—1955 годах служил в Военно-морском флоте СССР. Затем окончил школу буровиков объединения «Татнефть», освоил профессию электромонтера и работал на нефтепромыслах. В те же годы его первые статьи стали появляться в местной и республиканской прессе.

В 1958 году Зарипова приглашают литературным сотрудником в городскую газету Альметьевска. С этого времени он стал профессиональным журналистом и писателем. В 1962—1966 годах работал собственным корреспондентом газеты «Советская Татария» в нефтяных районах республики. В эти годы он экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости, затем заочно окончил отделение русского языка и литературы КГУ.

Его первые рассказы и очерки («Дед Матвей», «Новенький», «Сюрприз», «Портрет», «Чужой медовый месяц») были опубликованы в республиканской и местной печати. С 1970 года стал членом Союза писателей.

Марсель Зарипов является автором более 20 книг. Среди них — сборники рассказов «Чужой медовый месяц» (1968) и «Ордер на квартиру» (1976), сборники очерков «Вершины», «Звездный час Нижнекамска» (1981), «Выгодный оборот» (1986),"Медовый рай (1991) и другие. Перевел на русский язык «Завещание» Амирхана Еники (1966), «За горой Артыш» Гарифа Ахунова (1973), «Итель-река течет» Нурихана Фаттаха (1978) и ряд других известных произведений татарских писателей. Соавтор книг «Родники черного золота» (вместе с Р. Сабировым) и «От Ульяновска до Казани» (вместе с Ж. Миндубаевым).

Занимаясь писательством, Зарипов не оставил журналистику. Четверть века он работал специальным корреспондентом газеты «Советская Россия» по Татарстану, опубликовав множество статей, посвященных жизни республики и затрагивающих острые экономические и социальные проблемы. За успехи в области журналистики М. Зарипов был удостоен премии журналистов Татарстана имени Х. Ямашева.

В сообщении Союза журналистов РТ отмечается, что писатель был популяризатором пчеловодства и написал о нем десять документальных книг. Российский национальный союз пчеловодов наградил его своей медалью.

Марсель Зарипов вел активную общественную деятельность, на протяжении многих лет возглавлял жюри главного республиканского профессионального журналистского конкурса «Бэллур калэм — -Хрустальное перо».

Гражданская панихида по писателю и журналисту состоится завтра, 8 января, в 10.00 по адресу: ул. Большая Красная, д. 59, кв. 12.

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