В начале рабочей недели в Калининградской области сохранятся морозы

В воскресенье и в начале рабочей недели в Калининградской области ожидаются минусовые температуры. По сведениям Гидрометцентра, в ночь на 8 января температура воздуха понизится до -10°C. Днём столбик термометра установится на отметке -6°C.

В понедельник и вторник, 9 и 10 января, синоптики прогнозируют −4… −5°C. В ночные часы ожидается похолодание до -8°C. В начале недели в регионе будет облачно, без осадков. Скорость ветра не превысит 6 м/с.