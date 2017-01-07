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19:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В начале рабочей недели в Калининградской области сохранятся морозы

Температура воздуха днём составит −4… −5 °C.

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье и в начале рабочей недели в Калининградской области ожидаются минусовые температуры. По сведениям Гидрометцентра, в ночь на 8 января температура воздуха понизится до -10°C. Днём столбик термометра установится на отметке -6°C.

В понедельник и вторник, 9 и 10 января, синоптики прогнозируют −4… −5°C. В ночные часы ожидается похолодание до -8°C. В начале недели в регионе будет облачно, без осадков. Скорость ветра не превысит 6 м/с.

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