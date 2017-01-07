В четырех областях Украины ограничено движение транспорта

На дорогах Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей Украины по состоянию на 17.00 из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Согласно сообщению, в Одесской области закрыт проезд на дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 17 до 56 км для всех видов транспорта. Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Кроме того, на трассе М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта.