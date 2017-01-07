Жёлтый код метеоопасности будет действовать и в воскресенье

Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. На всей территории Молдовы сохраняется желтый код в связи с низкими температурами воздуха.

В Бричанах и Сороках минус 15 градусов, в Бельцах минус 13. В Оргееве, Кишиневе и Тирасполе 12 градусов мороза, в Леове и Комрате — 11, Кагуле — десять ниже ноля.

В ближайшие дни сохранится морозная погода. В столице будет до минус десяти, ночью ожидается до 19 градусов ниже ноля.