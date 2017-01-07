Жёлтый код метеоопасности будет действовать и в воскресенье
Завтра погода будет определяться влиянием нормального атмосферного давления. Будет облачно, ожидается слабый снег и метель.
Завтра погода будет определяться влиянием нормального атмосферного давления. Будет облачно, ожидается слабый снег и метель.
Ветер
В Бричанах и Сороках минус 15 градусов, в Бельцах минус 13. В Оргееве, Кишиневе и Тирасполе 12 градусов мороза, в Леове и Комрате — 11, Кагуле — десять ниже ноля.
В ближайшие дни сохранится морозная погода. В столице будет до минус десяти, ночью ожидается до 19 градусов ниже ноля.