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20:13 (мск), источник: Publika.md

Жёлтый код метеоопасности будет действовать и в воскресенье

Завтра погода будет определяться влиянием нормального атмосферного давления. Будет облачно, ожидается слабый снег и метель.

Источник: Publika.md

Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. На всей территории Молдовы сохраняется желтый код в связи с низкими температурами воздуха.

В Бричанах и Сороках минус 15 градусов, в Бельцах минус 13. В Оргееве, Кишиневе и Тирасполе 12 градусов мороза, в Леове и Комрате — 11, Кагуле — десять ниже ноля.

В ближайшие дни сохранится морозная погода. В столице будет до минус десяти, ночью ожидается до 19 градусов ниже ноля.

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