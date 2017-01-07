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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

Зубры отразили нападение стаи волков в Беловежской пуще

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зубры отразили нападение стаи волков в Беловежской пуще, видео попало в интернет благодаря камерам наблюдения на польской стороне пущи, сообщает БЕЛТА.

Снежную поляну с кормушкой, где собрались ночевать зубры, неожиданно атаковала стая хищников. Первой реакцией могучих животных было бегство, но позже они вернулись и вместе прогнали непрошеных гостей с места ночевки.

Камера, зафиксировавшая этот случай, расположена в лесничестве Бровск на приграничной польской территории благодаря проекту «Зубры онлайн» региональной дирекции Государственных лесов в Белостоке. В месте видеонаблюдения идет подкормка зубров, таким образом они чаще попадают в кадр. Все желающие могут следить за ними благодаря онлайн-трансляции в любое время суток (ночью включается инфракрасная подсветка).

Проект рассчитан на привлечение внимания туристов и пропаганду бережного отношения к природе.

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