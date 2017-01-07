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21:12 (мск), источник: Kazinform

Метель и гололед ожидаются 8 января в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части республики ожидается погода без осадков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра ночью местами 15−20, днем 15−20, местами порывы 23 м/с. В Акмолинской, Костанайской областях местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях местами туман, усиление ветра 15−20 м/с, в Атырауской области местами гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 м/с, ночью местами туман. В Мангыстауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Павлодарской области местами низовая метель. В Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

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