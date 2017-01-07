В Одесской области закрыты все дороги общего пользования
В Одесской области закрыты все дороги общего пользования, кроме трассы Киев.
В Одесской области закрыты все дороги общего пользования, кроме трассы Киев.
Все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев — Одессы закрыты для движения автотранспорта. Как сообщила
Как сообщалось, на территории Одесской области — сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19−24 м/с, местами порывы до 25−27 м/с, видимость 100−500 м, температура воздуха ночью -14−19, днем -10−15.