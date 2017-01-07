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7 января, источник: 112.ua

В «ДНР» ограничили ввоз продуктов гражданами с украинской стороны, — ОБСЕ

Каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные «ДНР» районы"

Источник: 112.ua

В так называемой «ДНР» ограничили ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 кг на одного человека. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, представитель пограничной службы Украины сообщил ОБСЕ, что в ноябре 2016 года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека. Однако позже на блокпосту ДНР наблюдатели зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

«Вооруженный представитель “ДНР” рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные “ДНР” районы», — говорится в сообщении.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 07.01.2017
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