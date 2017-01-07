Столичные власти предостерегли москвичей от участия в велопараде

«Департамент транспорта предлагал организаторам Московского парада перенести мероприятие из-за оранжевого уровня опасности, который объявили столичные синоптики 7 и 8 января. В условиях низких температур, по возможности, необходимо воздержаться от продолжительного пребывания на улице», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что департамент рекомендует организаторам и участникам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности.