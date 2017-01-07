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7 января, источник: Интерфакс

Столичные власти предостерегли москвичей от участия в велопараде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Столичный департамент транспорта предлагал организаторам отменить или перенести зимний велопарад в Москве, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе департамента.

Источник: РИА "Новости"

«Департамент транспорта предлагал организаторам Московского парада перенести мероприятие из-за оранжевого уровня опасности, который объявили столичные синоптики 7 и 8 января. В условиях низких температур, по возможности, необходимо воздержаться от продолжительного пребывания на улице», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что департамент рекомендует организаторам и участникам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности.

«Если вы решили принять участие — одевайтесь, пожалуйста, теплее, при этом мы не рекомендуем принимать участие в мероприятии, если нет уверенности, что такой заезд будет по силам», — добавили в пресс-службе.

Во избежание переохлаждения или обморожения обязательно нужно надевать теплую одежду, перчатки и обувь. Не рекомендуется участие с детьми, а также пожилых и людей, которые почувствовали недомогание накануне.

Ранее один из организаторов велопарада, куратор проекта «Let’s bike it!» Владимир Кумов заявил «Интерфаксу», что морозы в Москве не приведут к отмене велопарада, однако участников будет меньше.

«Мы не будем отменять велопарад. Единственное, участников может быть меньше, чем планировалось изначально», — сказал Кумов. Он пояснил, что заявка давалась на 5 тыс. человек, однако из-за морозов количество участников может сократиться до 1 тыс.

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