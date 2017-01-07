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7 января, источник: "РИА Новости" Украина

Запорожье замело снегом

В городе было задействовано 35 единиц спецтехники в работах по посыпке дорог пескосоляной смесью. Всего на дежурстве было 69 единиц спецтехники, при необходимости обещали подключить дополнительную.

Источник: "РИА Новости" Украина

С утра пятницы Запорожье начало заметать снегом. Между тем, движение по дорогам областного центра было открыто, но транспорт продвигался достаточно медленно, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Как отметили в Запорожском горсовете, местные коммунальщики оперативно реагировали на изменения погодных условий: «С началом снегопада на городские магистрали вышла спецтехника КП «ЭЛУАД».

Было задействовано 35 единиц спецтехники в работах по посыпке дорог пескосоляной смесью. Всего на дежурстве было 69 единиц спецтехники, при необходимости обещали подключить дополнительную.

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