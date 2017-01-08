Более тысячи человек спасатели освободили из снежных заносов на юге Украины

Через сугробы в полях застряли пассажирские автобусы, кареты скорой помощи, грузовики и частные машины, сообщает «ТСН».

В Измаильском районе Одесской области около 30 машин заблокированы в снегах уже почти сутки. Транспорт спасателей пробраться к ним не может. Тягач, который попросили у военных, сломался на полпути. Застревать в сугробах транспорт в Одесской области начал еще со вчерашнего дня, с 11 утра. Примерно тогда на трассе Одесса-Рени возле села Кринички остановились 30 единиц транспорта, в том числе рейсовый автобус и частные авто. В них — более полусотни человек, есть и маленькие дети. Люди сутки взывали о помощи. Говорят, им везде отвечали, что дорога непроезжая и спасатели пробиться к ним не могут. Помогали согреться местные жители: приносили теплый чай, людей с маленькими детьми забрали к себе. Сейчас в районе заносы достигают полутора метров, колесная техника не смогла пробиться. Ночью из Одессы отправили гусеничную технику, железной снарядили специальный бульдозер.