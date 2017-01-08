Более тысячи человек спасатели освободили из снежных заносов на юге Украины
Более тысячи человек освободили из снежных заносов спасатели за последние сутки в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Более тысячи человек освободили из снежных заносов спасатели за последние сутки в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Через сугробы в полях застряли пассажирские автобусы, кареты скорой помощи, грузовики и частные машины, сообщает «ТСН».
В Измаильском районе Одесской области около 30 машин заблокированы в снегах уже почти сутки. Транспорт спасателей пробраться к ним не может. Тягач, который попросили у военных, сломался на полпути. Застревать в сугробах транспорт в Одесской области начал еще со вчерашнего дня, с 11 утра. Примерно тогда на трассе
Напомним, что