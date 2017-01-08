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04:44 (мск), источник: Газета.Ру

В США в зоопарке Клиевленда скончалась 32-летняя горилла

В США в зоопарке Клиевленда скончался 32-летний самец гориллы Бебак, сообщает Associated Press.

Бебак и 29-летний Моколо, другой самец западной равнинной гориллы, проживавший в зоопарке с 2008 года страдали заболеваниями сердца, которые требовали применения лекарств, подобных тем, что принимают люди при высоком кровяном давлении.

Однако позже сообщалось, что состояние здоровья животных стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в США самая старая горилла в мире Коло, которой 59 лет, снова стала прабабушкой.

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