В США в зоопарке Клиевленда скончалась 32-летняя горилла

Бебак и 29-летний Моколо, другой самец западной равнинной гориллы, проживавший в зоопарке с 2008 года страдали заболеваниями сердца, которые требовали применения лекарств, подобных тем, что принимают люди при высоком кровяном давлении.

Однако позже сообщалось, что состояние здоровья животных стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в США самая старая горилла в мире Коло, которой 59 лет, снова стала прабабушкой.