Новая неделя в Приморье начнется снегом и похолоданием

Владивосток, 8 января, PrimaMedia.

Снегопады и похолодание принесет в районы Приморья циклонический вихрь, который будет диктовать погоду в крае в начале первой рабочей недели января, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Изменения погодных условий начнутся уже сегодня, 8 января, на юге Дальневосточного региона.

«С Амурской области на Хабаровский край будет смещаться неглубокий циклон. Медленно углубляясь, этот циклонический вихрь выйдет в Татарский пролив и далее в Охотское море. В начале новой недели его фронтальные разделы вызовут в Приморье небольшой и умеренный снег», — сообщает пресс-служба Примгидромета.