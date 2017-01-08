Новая неделя в Приморье начнется снегом и похолоданием
Диктовать погоду в крае будет циклонический вихрь.
Диктовать погоду в крае будет циклонический вихрь.
Владивосток, 8 января, PrimaMedia.
Снегопады и похолодание принесет в районы Приморья циклонический вихрь, который будет диктовать погоду в крае в начале первой рабочей недели января, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Изменения погодных условий начнутся уже сегодня, 8 января, на юге Дальневосточного региона.
«С Амурской области на Хабаровский край будет смещаться неглубокий циклон. Медленно углубляясь, этот циклонический вихрь выйдет в Татарский пролив и далее в Охотское море. В начале новой недели его фронтальные разделы вызовут в Приморье небольшой и умеренный снег», — сообщает
Во вторник, 10 января, в Приморье начнется период холодной погоды. Метеорологи также отмечают, что южнее Японских островов в начале недели образуется другой циклон, который будет вызывать штормовую погоду в