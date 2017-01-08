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07:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

КГГА предупреждает о сильных снегопадах в столице

Сложные погодные условия сохранятся в столице и воскресенье, 8 января. Как отметили в КГГА, прирост снега составит 10−15 см, температура будет держаться на уровне -11−13°.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице днем ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили в горадминистрации, прирост снега в воскресенье составит 10−15 см, температура будет держаться на уровне —11−13°.

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В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также в КГГА напоминают, что машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, движение на автомобильных дорогах остается ограниченным в пяти областях.

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