Прощание с Галиной Островской состоится во вторник

Галина Островская стояла у истоков художественного вещания на телевидении в Приморском крае. Она была хорошо известна в театральных кругах на Дальнем Востоке, была авторитетным критиком.

Многие годы она преподавала в Дальневосточном государственном университете и Дальневосточной государственной академии искусств.

Галина Яковлевна Островская воспитала не одно поколение журналистов, режиссеров и актеров.

Галина Островская является автором десятков рецензий на спектакли, статей о творчестве актеров и нескольких книг: «На сцене и за кулисами», «Телебайки», «Место проживания театр» и «Образ жизни театр».

Прощание с Галиной Яковлевной Островской состоится во вторник, 10 января, с 12 до 13 часов в здании Дальневосточной академии искусств (улица Петра Великого 3а).