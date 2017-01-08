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08:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Прощание с Галиной Островской состоится во вторник

6 января скончалась заслуженный работник культуры РФ, известный театральный критик и преподаватель Галина Яковлевна Островская, ей было 80 лет.

Галина Островская стояла у истоков художественного вещания на телевидении в Приморском крае. Она была хорошо известна в театральных кругах на Дальнем Востоке, была авторитетным критиком.

Многие годы она преподавала в Дальневосточном государственном университете и Дальневосточной государственной академии искусств.

Галина Яковлевна Островская воспитала не одно поколение журналистов, режиссеров и актеров.

Галина Островская является автором десятков рецензий на спектакли, статей о творчестве актеров и нескольких книг: «На сцене и за кулисами», «Телебайки», «Место проживания театр» и «Образ жизни театр».

Прощание с Галиной Яковлевной Островской состоится во вторник, 10 января, с 12 до 13 часов в здании Дальневосточной академии искусств (улица Петра Великого 3а).

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