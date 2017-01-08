Жители Усть-Каменогорска не смогли узнать своего акима в лицо

Жители Усть-Каменогорска не знают своего акима. К таким выводам пришли активисты. Они опросили на улицах 100 горожан, сообщает 31 канал.

Жители города не раз критиковали власти за плохую уборку снега. Но, как выяснилось, безадресно.

Прохожим показали пять фотографий. На снимках: аким региона Даниал Ахметов, аким Усть-Каменогорска Ерлан Аймукашев, заместитель акима Алматинской области и главы администрации Семея и Зыряновского района.

Ни один из ста опрошенных не смог назвать фамилию градоначальника. И лишь несколько человек узнали его в лицо.

«Должности у них так и расставлены, чтобы городом занимался городской аким, а областной курировал область. Но у нас все перевернуто, и городской всего лишь как фон областного. Ахметова указало процентов 10, что он аким города, остальные просто не знают акима и не могут его угадать», — рассказал активист Роман Честных.