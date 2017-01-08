Жители Усть-Каменогорска не смогли узнать своего акима в лицо
На улицах опросили 100 горожан.
На улицах опросили 100 горожан.
Жители
Жители города не раз критиковали власти за плохую уборку снега. Но, как выяснилось, безадресно.
Прохожим показали пять фотографий. На снимках: аким региона Даниал Ахметов, аким
Ни один из ста опрошенных не смог назвать фамилию градоначальника. И лишь несколько человек узнали его в лицо.
«Должности у них так и расставлены, чтобы городом занимался городской аким, а областной курировал область. Но у нас все перевернуто, и городской всего лишь как фон областного. Ахметова указало процентов 10, что он аким города, остальные просто не знают акима и не могут его угадать», — рассказал активист Роман Честных.