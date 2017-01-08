Приговор сыну депутата ГД в Приморье Роману Селезневу огласят в апреле

Владивосток, 8 января, PrimaMedia.

Насколько жестким будет приговор в отношении сына депутата Государственной думы в Приморье Романа Селезнева, станет известно в апреле этого года. В 2016 году присяжные федерального суда Западного округа Вашингтона в США признали его виновным в кибермошенничестве на сумму 170 млн долларов, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на РАПСИ.

Ранее американская прокуратура доказала, что Селезнев похитил несколько тысяч номеров кредитных карт и перепродал их на «черном рынке» за 170 млн долларов. Оглашение приговора несколько раз переносилось — сперва оно должно было состояться 2 декабря 2016 года, затем в феврале 2017-го. Новой датой назначено 21 апреля.

«При отсутствии чрезвычайных обстоятельств никаких дальнейших отсрочек не будет», — приводит ресурс слова судьи Ричарда Джонса из официального постановления.

Новый адвокат Романа Селезнева Игорь Литвак, нанятый в начале декабря 2016 года, ходатайствовал об отсрочке вынесения приговора до июня 2017 года, однако следствие заявило, что дело начинает сильно затягиваться, и согласилось отложить слушание на срок не позднее середины апреля.

От РИА PrimaMedia отметим, что вердикт присяжных является основанием для вынесения приговора судом.