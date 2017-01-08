В воскресенье температура в Украине снизится до 28 градусов мороза
В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −20…−25 градусов, днем −10…−15 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег, температура воздуха ночью −23…−28 градусов, днем −15…−20 градусов.
На севере Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер
В центре Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер
На востоке Украины облачно, местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер
На юге Украины облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −14…−19 градусов, днем −8…−13 градусов; в Херсонской области ночью −7…−12 градусов, днем −1…−6 градусов; в Запорожской области ночью -1..-6 градусов и днем −3…+2 градуса.
В Крыму облачно, ночью снег, днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +3…-3 градуса. В Ялте ночью мокрый снег, днем местами небольшие осадки. Температура −1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.
В Киеве облачно, сильный снег, на дорогах гололедица, ветер
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 января самая высокая температура днем была +7,1 градусов в 1998 году, самая низкая ночью -26,6 градусов в 1935 году.