В воскресенье температура в Украине снизится до 28 градусов мороза

В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −20…−25 градусов, днем −10…−15 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег, температура воздуха ночью −23…−28 градусов, днем −15…−20 градусов.

На севере Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −14…−19 градусов, в Житомирской области до -22 градусов, днем −8…−13 градусов.