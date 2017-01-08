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07:42 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье температура в Украине снизится до 28 градусов мороза

В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 8 января, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −20…−25 градусов, днем −10…−15 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег, температура воздуха ночью −23…−28 градусов, днем −15…−20 градусов.

На севере Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −14…−19 градусов, в Житомирской области до -22 градусов, днем −8…−13 градусов.

В центре Украины облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −14…−19 градусов, в Винницкой области до -22 градусов, днем −6…−12 градусов; в Полтавской и Днепропетровской областях ночью −6…−12 градусов, днем −1…−6 градусов.

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На востоке Украины облачно, местами небольшие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…−6 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −14…−19 градусов, днем −8…−13 градусов; в Херсонской области ночью −7…−12 градусов, днем −1…−6 градусов; в Запорожской области ночью -1..-6 градусов и днем −3…+2 градуса.

В Крыму облачно, ночью снег, днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, ветер северный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +3…-3 градуса. В Ялте ночью мокрый снег, днем местами небольшие осадки. Температура −1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

В Киеве облачно, сильный снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура воздуха ночью −16…−18 градусов, днем −9…−11 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 января самая высокая температура днем была +7,1 градусов в 1998 году, самая низкая ночью -26,6 градусов в 1935 году.

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