Погода на 8 января: снег, туман и метели
Местами снег, туман, гололед, метели и усиление ветра ждут казахстанцев 8 января.
Местами снег, туман, гололед, метели и усиление ветра ждут казахстанцев 8 января.
На большей части страны, как сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям, прогнозируется погода без осадков. Однако с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере республики сохраняется неустойчивая погода, ожидается снег. Местами прогнозируется гололед, туман, метель, усиление ветра. В
В Костанайской и Акмолинской также ожидаются местами туман, гололед, метель, ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В
В Алматинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 18−23 м/с в районе Жаланашколя, ночью местами ожидается туман. В Павлодарской, Мангыстауской, и