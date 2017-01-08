Погода на 8 января: снег, туман и метели

На большей части страны, как сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям, прогнозируется погода без осадков. Однако с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере республики сохраняется неустойчивая погода, ожидается снег. Местами прогнозируется гололед, туман, метель, усиление ветра. В Северо-Казахстанской области прогнозируется местами метель, ветер усилится до 15−20 метров в секунду, порывы будут достигать 23 м/с.



В Костанайской и Акмолинской также ожидаются местами туман, гололед, метель, ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской и Атырауской местами будет наблюдаться усиление ветра до 15−20м/с и туман. В Атырауской при этом ожидается гололед.



В Алматинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 18−23 м/с в районе Жаланашколя, ночью местами ожидается туман. В Павлодарской, Мангыстауской, и Западно-Казахстанской областях ветер усилится местами до 15−20 м/с, а в Павлодарской области местами прогнозируется низовая метель. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях синоптики обещают местами туман.