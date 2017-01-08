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09:06 (мск), источник: Моя Планета

В Израиле создали «летающий автомобиль»

Израильская компания Urban Aeronautics анонсировала появление пассажирского беспилотника для эвакуации людей из зон бедствий и территорий военных действий. Дрон будет выглядеть как «летающий автомобиль».

БПЛА, получивший название Cormorant (также он известен как Air Mule), похож на вертолет без пропеллеров. Летает он при помощи внутренних винтов, что делает его более компактным и маневренным. За один рейс такой дрон может перевезти до 500 кг груза, передает Reuters.

Разработка «летающего автомобиля» велась 15 лет, испытания состоялись в ноябре 2016 года. В ближайшие три года беспилотник должен получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Таким образом, на рынке пассажирский дрон окажется к 2020 году и будет стоить около $14 млн.

Предназначаться он будет для эвакуации гражданского населения и военных из зон бедствий или транспортировки раненных военнослужащих. Кроме того дрон «обучен» обеззараживать территории, подвергшиеся атаке химическим оружием.

По данным «Хайтек», в декабре подобную разработку представила норвежская компания Griff Aviation. Радиоуправляемый октокоптер Griff 300 может перевозить грузы массой 225 кг и держаться в воздухе больше получаса, а следующая модель подойдет для транспортировки грузов массой до 800 кг.

Дрон, разработанный для пожарных, военных, полицейских и поисковых команд, уже получил сертификат FAA. Созданием пассажирских беспилотников также занимаются китайская компания EHang, немецкий производитель E-Volo и российский «Авиатон».

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