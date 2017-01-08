В Израиле создали «летающий автомобиль»

БПЛА, получивший название Cormorant (также он известен как Air Mule), похож на вертолет без пропеллеров. Летает он при помощи внутренних винтов, что делает его более компактным и маневренным. За один рейс такой дрон может перевезти до 500 кг груза, передает Reuters.

Разработка «летающего автомобиля» велась 15 лет, испытания состоялись в ноябре 2016 года. В ближайшие три года беспилотник должен получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA).