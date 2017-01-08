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09:24 (мск), источник: ТАСС

В столичном регионе температура ночью достигла минус 36 градусов

МОСКВА, 8 января./ТАСС/. Температура воздуха в подмосковном Клину опустилась минувшей ночью до 35,9 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Это самая низкая температура сегодняшней ночи в столичном регионе. В Дмитрове и Волоколамске трещал мороз в 33,2 градуса. В Москве отметка в минус 30 градусов пока не преодолена. Сегодня минимальная температура в столице составила минус 28,5 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Пока звание самой холодной ночи этой зимы остается за рождественской, когда столбики термометров показали минус 29,9 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее дни холода начнут отступать из столичного региона. Пока же температура воздуха остается на 12−15 градусов ниже климатической нормы.

Аномально холодная погода на фоне повышенного атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей.

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