Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как отмечали Новый год в СССР
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом»
Капризов: юниор, который покорил Россию
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
10:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

На смену теплым праздничным дням в Хабаровск уже спешат продрогшие будни

Похолодание ожидается прямо с понедельника.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 января, AmurMedia.

Теплые праздничные дни, растянувшиеся в Хабаровске, к радости горожан, на все новогодние каникулы, грозят смениться днями по-настоящему холодными. По прогнозам синоптиков, уже в первый рабочий понедельник 2017 года температура днем опустится сразу на пять градусов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

После теплых и наполненных солнцем праздничных дней, синоптики обещают отрезвляюще холодную первую рабочую неделю в новом 2017 году. При этом, по прогнозам, в Хабаровске серьезно похолодает уже в ближайшие дни.

Так, завтра в понедельник, в примечательную дату 9 января, в Хабаровске столбик термометра опустится сразу градусов на пять по сравнению с днями рождественских и новогодних каникул. Ночью будет до 24−26 градусов мороза, а днем — до 16−18°C при ветре 5−10 м/с. Такую же погоду стоит ждать и во вторник, 10 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
-8°
малооблачно
770 мм рт. ст.
повышенное
53 %
оптимальная
7 м/с
умеренный ветер
Кофе как повод - пять "теплых" мест Хабаровска
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
В Польшу прибыли 250 солдат танковой бригады США
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом» Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь