На смену теплым праздничным дням в Хабаровск уже спешат продрогшие будни

Хабаровск, 8 января, AmurMedia.

Теплые праздничные дни, растянувшиеся в Хабаровске, к радости горожан, на все новогодние каникулы, грозят смениться днями по-настоящему холодными. По прогнозам синоптиков, уже в первый рабочий понедельник 2017 года температура днем опустится сразу на пять градусов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

После теплых и наполненных солнцем праздничных дней, синоптики обещают отрезвляюще холодную первую рабочую неделю в новом 2017 году. При этом, по прогнозам, в Хабаровске серьезно похолодает уже в ближайшие дни.

Так, завтра в понедельник, в примечательную дату 9 января, в Хабаровске столбик термометра опустится сразу градусов на пять по сравнению с днями рождественских и новогодних каникул. Ночью будет до 24−26 градусов мороза, а днем — до 16−18°C при ветре 5−10 м/с. Такую же погоду стоит ждать и во вторник, 10 января.