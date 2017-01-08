В Омске прошёл рейд по детским удерживающим устройствам

Сотрудники омской Госавтоинспекции в период проведения праздничных мероприятий провели профилактическую акцию «Детское автокресло». Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием юных участников дорожного движения.

В рамках акции в местах проведения массовых мероприятий автоинспекторы проводили разъяснительную работу с водителями и пешеходами о важности соблюдения норм дорожной безопасности и необходимости использования световозвращающих элементов.

Всем юным участникам дорожного движения, как пешеходам, так и пассажирам, полицейские вручили световозвращающие брелоки.

Госавтоинспекция напоминает о том, что в 2017 году внесены изменения в Правила дорожного движения. Детям старше 7 лет разрешат ехать в автомобиле на заднем сидении без детского удерживающего устройства, но при этом, ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности; на переднем сидении ребенок (с 7 до 12 лет) должен находится в детском удерживающем устройстве, соответствующим его росту и весу; при оставлении детей в автомобиле без присмотра взрослых налагается штраф — 500 рублей.