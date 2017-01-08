В Омске прошёл рейд по детским удерживающим устройствам
Штраф за нарушение правил перевозки юных пассажиров составляет три тысячи рублей.
Штраф за нарушение правил перевозки юных пассажиров составляет три тысячи рублей.
Сотрудники омской Госавтоинспекции в период проведения праздничных мероприятий провели профилактическую акцию «Детское автокресло». Мероприятие направлено на предупреждение
В рамках акции в местах проведения массовых мероприятий автоинспекторы проводили разъяснительную работу с водителями и пешеходами о важности соблюдения норм дорожной безопасности и необходимости использования световозвращающих элементов.
Всем юным участникам дорожного движения, как пешеходам, так и пассажирам, полицейские вручили световозвращающие брелоки.
Госавтоинспекция напоминает о том, что в 2017 году внесены изменения в Правила дорожного движения. Детям старше 7 лет разрешат ехать в автомобиле на заднем сидении без детского удерживающего устройства, но при этом, ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности; на переднем сидении ребенок (с 7 до 12 лет) должен находится в детском удерживающем устройстве, соответствующим его росту и весу; при оставлении детей в автомобиле без присмотра взрослых налагается штраф — 500 рублей.