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10:03 (мск), источник: Kazinform

Акимат Астаны ответил на критику о некачественной уборке снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нынешнем сезоне в связи с обильными осадками механизированная уборка снега на территории столицы коммунальными службами ведется бесперебойно.

Источник: Kazinform

Для обеспечения эффективной работы санитарная очистка от снега проводится поэтапно по налаженному механизму.

«Первый этап работы проводится во время выпадения осадков. В это время задействованы специализированные машины с плужно-щеточным оборудованием, которые заметают снег на обочины проезжей части. На втором этапе механизированной уборки подключаются автогрейдеры. Они образуют из накопившихся сугробов у обочины снежные валы», — говорится на сайте городского акимата.

Затем с помощью лаповых снегопогрузчиков снег погружают в КамАЗы-многотонники. Как отмечается, завершающим этапом механизированной уборки является вывоз снега на снежные полигоны, расположенные за городом вблизи населенного пункта Железнодорожный, за постом «Рубеж» в районе поселка Косшы и по Астраханской трассе. При усиленном режиме, требующем более оперативного подхода, снег вывозится на специализированные станции временного складирования, расположенные в черте города.

Напомним, в связи с небывалым количеством осадков за последние 10 лет акимат Астаны направил все силы на борьбу со снегом. Уже убраны основные магистрали в городе. Проблемными остаются окраины и жилищные кварталы. По словам заместителя акима Астаны Космана Айтмухаметова, уборка окраин вскоре будет произведена. В первую очередь, работы по очистке ведутся на магистралях, потом — на второстепенных улицах, и далее — внутриквартальные работы. А вот вопрос уборки дворов у жилых комплексов решить уже сложнее, так как эта обязанность КСК.

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