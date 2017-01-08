Акимат Астаны ответил на критику о некачественной уборке снега
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нынешнем сезоне в связи с обильными осадками механизированная уборка снега на территории столицы коммунальными службами ведется бесперебойно.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В нынешнем сезоне в связи с обильными осадками механизированная уборка снега на территории столицы коммунальными службами ведется бесперебойно.
Для обеспечения эффективной работы санитарная очистка от снега проводится поэтапно по налаженному механизму.
«Первый этап работы проводится во время выпадения осадков. В это время задействованы специализированные машины с
Затем с помощью лаповых снегопогрузчиков снег погружают в
Напомним, в связи с небывалым количеством осадков за последние 10 лет акимат Астаны направил все силы на борьбу со снегом. Уже убраны основные магистрали в городе. Проблемными остаются окраины и жилищные кварталы. По словам заместителя акима Астаны Космана Айтмухаметова, уборка окраин вскоре будет произведена. В первую очередь, работы по очистке ведутся на магистралях, потом — на второстепенных улицах, и далее — внутриквартальные работы. А вот вопрос уборки дворов у жилых комплексов решить уже сложнее, так как эта обязанность КСК.