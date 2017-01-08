Добровольческий отряд убрал от несанкционированной рекламы улицу Баррикад в Иркутске

«Иркутский батальон» добровольческого экологического полка России убрал от несанкционированной рекламы улицу Баррикад в Иркутске. В акции приняли участие около 20-ти человек. Перед началом мероприятия бойцов «Иркутского батальона» поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Добровольческий экологический полк России создан по инициативе общественного движения «Содружество воинов-сибиряков» при поддержке администрации и мэра Иркутска.

«Благодарю бойцов экологического полка за активную жизненную позицию, за неравнодушное отношение к родному Иркутску. В августе вы отлично проявили себя на субботнике в городке ИВАИУ. Сегодня беретесь за очень важное для города дело — помогаете очистить его от незаконной рекламы. Убежден, что, глядя на вас, к борьбе за чистоту в городе подключатся и другие горожане», — отметил градостроитель.