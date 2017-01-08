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11:04 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

18-градусные морозы придут в Волгоградскую область во вторник

Теплую погоду сменят суровые морозы. Об этом ВДТВ рассказали в региональном гидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

8 января ожидается до -5 градусов, местами возможны осадки: небольшой снег. Некоторые районы области окутает туман. На дорогах автомобилистами надо быть предельно внимательными: на трассе будет скользко. Ночью похолодает до -9 градусов, местами до -14, пойдет снег. На область будет дуть северо-восточный ветер до 11 метров в секунду. 9 января столбик термометра поднимется до -7 градусов.

По словам синоптиков, ночью с понедельника на вторник ожидается до -18 градусов. Местами волгоградцев будет радовать снег. Во вторник днем потеплеет до -10 градусов.

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