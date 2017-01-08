18-градусные морозы придут в Волгоградскую область во вторник

8 января ожидается до -5 градусов, местами возможны осадки: небольшой снег. Некоторые районы области окутает туман. На дорогах автомобилистами надо быть предельно внимательными: на трассе будет скользко. Ночью похолодает до -9 градусов, местами до -14, пойдет снег. На область будет дуть северо-восточный ветер до 11 метров в секунду. 9 января столбик термометра поднимется до -7 градусов.

По словам синоптиков, ночью с понедельника на вторник ожидается до -18 градусов. Местами волгоградцев будет радовать снег. Во вторник днем потеплеет до -10 градусов.