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10:46 (мск), источник: Sputnik.md

Какие рейсы аннулированы в аэропорту Кишинева

Снегопады не останавливаются: непогода в Стамбуле продолжает мешать работе местных аэропортов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Несколько рейсов отменены в Международном аэропорту Кишинева из-за неблагоприятных погодных условий.

В 08.50 не прибыл самолет из Стамбула, следовавший рейсом TK269, поэтому отменен обратный вылет из Кишинева, который должен был отправиться в Турцию 09.45. Аннулированы и вечерние рейсы из Стамбула и обратно.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines на своем официальном сайте предупреждает пассажиров о неблагоприятных погодных условиях в Стамбуле.

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«Уважаемые пассажиры, из-за сильного снегопада в Стамбуле, мы просим Вас проверить обновленную информацию о статусе вашего полета», — отмечено на сайте Turkish Airlines.

Об плохих метеоусловиях предупреждает и другой турецкий авиаперевозчик, представленный на рынке Молдовы, — Atlasglobal Airlines.

Согласно данным онлайн табло Международного аэропорта Кишинева, аннулирован дневной рейс из Стамбула KK607. В Кишиневе по плану он должен был сесть в 11.40, а вылететь из столицы Молдовы в 13.40.

В субботу в стамбульских аэропорта было отменено свыше 600 авиарейсов. Правда, тогда Кишинев в список аннулированных рейсов не попал.

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