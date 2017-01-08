Какие рейсы аннулированы в аэропорту Кишинева
Снегопады не останавливаются: непогода в Стамбуле продолжает мешать работе местных аэропортов.
Снегопады не останавливаются: непогода в Стамбуле продолжает мешать работе местных аэропортов.
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Несколько рейсов отменены в Международном аэропорту Кишинева
В 08.50 не прибыл самолет из Стамбула, следовавший рейсом TK269, поэтому отменен обратный вылет из Кишинева, который должен был отправиться в Турцию 09.45. Аннулированы и вечерние рейсы из Стамбула и обратно.
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines на своем официальном сайте предупреждает пассажиров о неблагоприятных погодных условиях в Стамбуле.
«Уважаемые пассажиры,
Об плохих метеоусловиях предупреждает и другой турецкий авиаперевозчик, представленный на рынке Молдовы, — Atlasglobal Airlines.
Согласно данным онлайн табло Международного аэропорта Кишинева, аннулирован дневной рейс из Стамбула KK607. В Кишиневе по плану он должен был сесть в 11.40, а вылететь из столицы Молдовы в 13.40.
В субботу в стамбульских аэропорта было отменено свыше 600 авиарейсов. Правда, тогда Кишинев в список аннулированных рейсов не попал.