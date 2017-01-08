Какие рейсы аннулированы в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Несколько рейсов отменены в Международном аэропорту Кишинева из-за неблагоприятных погодных условий.

В 08.50 не прибыл самолет из Стамбула, следовавший рейсом TK269, поэтому отменен обратный вылет из Кишинева, который должен был отправиться в Турцию 09.45. Аннулированы и вечерние рейсы из Стамбула и обратно.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines на своем официальном сайте предупреждает пассажиров о неблагоприятных погодных условиях в Стамбуле.