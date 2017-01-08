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20:51 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ могут продлить зимние каникулы

Об этом заявил Департамент образования мэрии города.

Вчера, 7 января, стало известно о том, что школьные зимние каникулы могут быть продлены для некоторых тольяттинских учебных заведений на два дня: 9 и 10 января. С таким обращением выступил Департамент образования мэрии города, пишет TLTgorod.

«В связи с неблагополучной эпидситуацией, высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом всем общеобразовательным учреждениям г. о. Тольятти рекомендовано продлить зимние каникулы на 9 и 10 января 2017 года. Для уточнения режима учебных занятий следует обращаться в школу».

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