В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ могут продлить зимние каникулы

Вчера, 7 января, стало известно о том, что школьные зимние каникулы могут быть продлены для некоторых тольяттинских учебных заведений на два дня: 9 и 10 января. С таким обращением выступил Департамент образования мэрии города, пишет TLTgorod.



«В связи с неблагополучной эпидситуацией, высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом всем общеобразовательным учреждениям г. о. Тольятти рекомендовано продлить зимние каникулы на 9 и 10 января 2017 года. Для уточнения режима учебных занятий следует обращаться в школу».