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21:24 (мск), источник: РИА Крым

Из-за непогоды автобусы из Севастополя в города Крыма ходят намного реже

СЕВАСТОПОЛЬ, 08 янв — РИА Новости (Крым). Автобусное сообщение из Севастополя в населенные пункты Ялтинского региона восстановлено, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в справочной службе севастопольского автовокзала.

В справочной рассказали, что ялтинские и симферопольские дорожники свои участки хорошо почистили, и в воскресенье утром автобусы возобновили движение в направлении ЮБК. В то же время проблемным участком остается дорога в Инкерман.

Как уточнили в справочной, несмотря на то, что не все перевозчики в воскресенье вышли на маршруты из-за скользких дорог, автобусы ездят из Севастополя во всех направлениях Крыма. Вместе с тем интервал их движения увеличен. Так, если раньше в Ялту они отправлялись каждые полчаса, то теперь раз в час. В Симферополь автобусы в настоящее время ходят примерно раз в час, в то время как раньше курсировали каждые 15−20 минут.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Севастополь с обеда субботы, 7 января, прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог. В то же время в направлении Симферополя и населенных пунктов западного Крыма автобусы работали в штатном режиме.

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