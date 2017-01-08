Из-за непогоды автобусы из Севастополя в города Крыма ходят намного реже

В справочной рассказали, что ялтинские и симферопольские дорожники свои участки хорошо почистили, и в воскресенье утром автобусы возобновили движение в направлении ЮБК. В то же время проблемным участком остается дорога в Инкерман.

Как уточнили в справочной, несмотря на то, что не все перевозчики в воскресенье вышли на маршруты из-за скользких дорог, автобусы ездят из Севастополя во всех направлениях Крыма. Вместе с тем интервал их движения увеличен. Так, если раньше в Ялту они отправлялись каждые полчаса, то теперь раз в час. В Симферополь автобусы в настоящее время ходят примерно раз в час, в то время как раньше курсировали каждые 15−20 минут.