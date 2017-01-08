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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшая ночь (с 7 на 8 января) в Беларуси стала самой морозной с начала года — в Витебской области температура воздуха опускалась до минус 34 градусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Холоднее всего было в поселке Езерище Городокского района — 34 градуса ниже нуля, теплее в Гродно — минус 17 градусов. А в ночь с 6 на 7 января самые сильные морозы — минус 29 градусов — наблюдались в Витебске.

«Среднесуточная температура по стране 7 января была на 12−19 градусов ниже нормы. Более низкие температуры наружного воздуха отмечались в Витебской области, более высокие — в Гомельской (от минус 18 до минус 22 градусов). В Гродненской области, кроме областного центра, температура составляла 23−27 градусов ниже нуля. В Минске было минус 25 градусов», — отметили синоптики.

Как сообщалось, 8 января в Беларуси вводится оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны возможен снег, в некоторых районах — метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый.

Морозы ослабеют к середине следующей недели, когда на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы. В среду, 11 января, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7−14 градусов, при прояснениях она понизится до 19 градусов, днем будет 5−12 градусов мороза.

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