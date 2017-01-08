Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль

По данным агентства, все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папамобилях или лимузинах, тогда как нынешний папа Римский в зарубежных поездках передвигается на обычных автомобилях.

«Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествуют со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах», — рассказал понтифик в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие». По его мнению, «между ним и народом не может быть слишком много препятствий».

Книга Торниелли «Путешествие» рассказывает о 17 поездках папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В наступившем году понтифик планирует посетить Португалию, Индию и Бангладеш, передает агентство.