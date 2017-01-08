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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль, хотя осознает, что ему может грозить опасность, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

По данным агентства, все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папамобилях или лимузинах, тогда как нынешний папа Римский в зарубежных поездках передвигается на обычных автомобилях.

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«Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествуют со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах», — рассказал понтифик в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие». По его мнению, «между ним и народом не может быть слишком много препятствий».

Книга Торниелли «Путешествие» рассказывает о 17 поездках папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В наступившем году понтифик планирует посетить Португалию, Индию и Бангладеш, передает агентство.

Папа Римский Франциск известен своей верностью принципу скромности в быту. Так, в 2013 году в ходе визита в Бразилию он отказался от всех полагающихся главе римско-католической церкви специальных условий при организации его предстоящего полета.

Комментарии
7
pikalor
Он аскет!! Достоен уважения!!!
Наш "папа Гунд" тоже типо "аскет", отказался от всего дешевого, и в муках это переживает! Об этом вещает его канал СПАС!
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Сергей Саморуков
Достойный человек . Один из немногих , кто понимает и делает то , о чём говорил Христос .
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Сергей Саморуков
Я-атеист , но то , что говорил Христос о взаимоотношениях между людьми , считаю крайне верным . Кстати , убили-то его священники . Этой братии любовь к людям всегда была ненавистна . А Вы-то сами определились кто Вы ? Или Вы тут присутствуете для обсуждения пишущих комменты? Много платят за муть ?
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