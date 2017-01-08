В Одесской обл. из-за снегопада остаются перекрытыми большинство дорог
Движение для легковых автомобилей разрешено только на трассах «Одесса-Киев» и «Одесса-Южный».
Движение для легковых автомобилей разрешено только на трассах «Одесса-Киев» и «Одесса-Южный».
В Одесской обл.
Движение запрещено на всех дорогах местного и государственного значения, за исключением трасс «Одесса-Киев» и «Одесса-Южный», на которых разрешено движение легкового автотранспорта.
Также на территории области остаются закрытыми все автобусные станции.
Также Госслужба автодорог и муниципальные службы
В Одесской области всего работает 297 единиц снегоуборочной техники, в частности 62
Также в области развернуто 47 пунктов обогрева, из них 42 — стационарных, 5 — мобильных.
Напомним,