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12:34 (мск), источник: 112.ua

В Одесской обл. из-за снегопада остаются перекрытыми большинство дорог

Движение для легковых автомобилей разрешено только на трассах «Одесса-Киев» и «Одесса-Южный».

Источник: 112.ua

В Одесской обл. из-за сильного снегопада и ветра продлевается ограничение движения на автомобильных дорогах. Об этом сообщила Государственная служба автомобильных дорог.

Движение запрещено на всех дорогах местного и государственного значения, за исключением трасс «Одесса-Киев» и «Одесса-Южный», на которых разрешено движение легкового автотранспорта.

Также на территории области остаются закрытыми все автобусные станции.

Также Госслужба автодорог и муниципальные службы по-прежнему призывают водителей не выезжать на улицы без крайней необходимости.

В Одесской области всего работает 297 единиц снегоуборочной техники, в частности 62 автомобиля-пескоразбрасывателя, 28 бульдозеров, 56 автогрейдеров, 68 погрузчиков, 12 автомобилей с отвалом, 1 роторный снегоуборочный автомобиль, 70 тракторов. Также на дорогах работают 300 коммунальщиков.

Также в области развернуто 47 пунктов обогрева, из них 42 — стационарных, 5 — мобильных.

Напомним, из-за непогоды движение транспорта ограничено в 5 областях.

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