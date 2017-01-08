Животным московского зоопарка из-за морозов сократили прогулки

В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности. Днем в воскресенье, 8 января, в Москве ожидается до —27… —25 градусов.

«Все животные из теплых стран еще с сентября прошлого года находятся в теплых павильонах, например, обезьяны, жирафы, тапир, попугаи, зебры. Что касается животных, которые проводят зимнее время на улице, то для них мы из-за сильных морозов кое-что изменили», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в зоопарке, водоплавающим птицам кладут сено на лёд, также поддерживают незамерзающую полынью. В теплое помещение переместили чёрных лебедей и нильских гусей. Журавлей закрыли в домиках, где поддерживается нулевая температура. Проводится дробное кормление хищных птиц, медведей, тигров, копытных животных. Увеличена подстилка из сена хищникам и копытным животным: горным баранам, такинам, джейранам. Всем копытным увеличена норма выдачи корма до 20%.

«Сократили прогулки на улице для львов, гиен, гиеновой собаки, гепардов. У японских макак всегда есть возможность перейти в тёплое помещение… При этом надо отметить, что для, например, яков и верблюдов данная погода не является критической, так как в природе они переносят минус 40 и ветер», — добавили в зоопарке.