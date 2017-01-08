МЧС Крыма: заторов на дорогах нет, перевалы открыты для движения, дежурит спецтехника

«В результате сложных погодных условий (обильный снег, понижение температуры воздуха, налипание мокрого снега) оперативная обстановка на территории Республики Крым сохраняется стабильной. Обращений за помощью от населения не поступало. В прошедшие сутки для обеспечения проезда на автодорогах Республики от ГУП РК “Крымавтодор” было задействовано 53 единицы техники дорожных служб городов и районов полуострова, на данный момент на дежурстве находится 27 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Ситуация на автодорогах федерального значения также стабильная. Автомобили на Ангарском и Грушевском перевалах двигаются без задержек. В этих районах на постоянном дежурстве находится тяжелая техника (тягачи) «Крымавтодора» и передвижные пункты обогрева.

В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени. Кроме того, оперативные группы Главка постоянно мониторят участки федеральных автодорог, на которых могут образоваться снежные заносы.

«Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению», — заверили в МЧС.

В ведомстве призывают руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.