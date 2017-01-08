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21:18 (мск), источник: РИА Крым

МЧС Крыма: заторов на дорогах нет, перевалы открыты для движения, дежурит спецтехника

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). Чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в Крыму не зафиксировано. Обстановка на дорогах общего пользования стабильная, движение транспорта осуществляется без ограничений, задержек движения нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В результате сложных погодных условий (обильный снег, понижение температуры воздуха, налипание мокрого снега) оперативная обстановка на территории Республики Крым сохраняется стабильной. Обращений за помощью от населения не поступало. В прошедшие сутки для обеспечения проезда на автодорогах Республики от ГУП РК “Крымавтодор” было задействовано 53 единицы техники дорожных служб городов и районов полуострова, на данный момент на дежурстве находится 27 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Ситуация на автодорогах федерального значения также стабильная. Автомобили на Ангарском и Грушевском перевалах двигаются без задержек. В этих районах на постоянном дежурстве находится тяжелая техника (тягачи) «Крымавтодора» и передвижные пункты обогрева.

В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени. Кроме того, оперативные группы Главка постоянно мониторят участки федеральных автодорог, на которых могут образоваться снежные заносы.

«Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению», — заверили в МЧС.

В ведомстве призывают руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Севастополь с обеда субботы из-за обледенелых дорог прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении. Восстановили движение автобусов утром в воскресенье. При этом, по информации справочной службы севастопольского автовокзала, не все перевозчики вышли на маршруты из-за скользких дорог. Кроме того, увеличен интервал движения автобусов в города Крыма.

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