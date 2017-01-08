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12:59 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предупредил покупателей дорогой косметики в кредит

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала обращение, в котором предупредила о «широком распространении недобросовестных практик» при обслуживании потребителей косметологических услуг в кредит.

Источник: AP 2016

Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В нем говорится, что косметические салоны и другие учреждения часто используют практику оказания услуг в кредит, при этом «стоимость соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов (может доходить до 200−300 тыс. руб.)».

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В ведомстве пояснили, что потребителей сначала знакомят с тестовыми образцами, брошюрами, описанием «исключительных» потребительских свойств косметики, после чего предлагают заключить кредитный договор сразу на большое количество посещений или процедур.

«Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т. п.), которые отвлекают внимание потребителей, не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность и нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договорная документация по таким сделкам может носить сложный и запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо “растворяется” в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины. Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом», — говорится в сообщении.

Недобросовестные продавцы используют юридические уловки, а также не соответствующие действительности данные в договорах, чтобы затруднить клиентам их расторжение, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ведомство советует внимательно ознакомиться с содержанием документов и «не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств, оставив себе время для оценки потребности в использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности их оплаты, в том числе с учетом мнения членов семьи».

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