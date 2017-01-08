Синоптики вынесли новое предупреждение: этой ночью до минус 29
Оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Гидрометеоцентр распространил оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года, сообщили синоптики.
Минувшей ночью на большей территории Беларуси температурный столбик опустился ниже 26 градусов, в отдельных районах зафиксировано минус 30.
«В ночные часы 9 января по
По словам синоптиков, днем в воскресенье аномально холодная погода сохранится — будет 12−19 мороза в западных и южных областях, а по северу — минус 20−24. «Это соответствует оранжевому уровню опасности», — уточнили в Гидромете.
Арктический холод стал причиной ряда аварий, увеличения числа пожаров и холодовых травм.