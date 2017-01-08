Синоптики вынесли новое предупреждение: этой ночью до минус 29

Минувшей ночью на большей территории Беларуси температурный столбик опустился ниже 26 градусов, в отдельных районах зафиксировано минус 30.

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Гидрометеоцентр распространил оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года, сообщили синоптики.

Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала года

«В ночные часы 9 января по северо-востоку республики воздух охладится до минус 25−29 градусов», — сообщили Sputnik в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, днем в воскресенье аномально холодная погода сохранится — будет 12−19 мороза в западных и южных областях, а по северу — минус 20−24. «Это соответствует оранжевому уровню опасности», — уточнили в Гидромете.

Арктический холод стал причиной ряда аварий, увеличения числа пожаров и холодовых травм.