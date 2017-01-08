Более 600 тысяч человек посетили храмы на Рождество в Москве

«6 и 7 января в столичных православных храмах, церквях и монастырях прошли мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 600 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе.

Рождественские богослужения прошли в более чем 400 храмах столицы.

Охрану общественного порядка и безопасность людей в эти дни обеспечивали почти 7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и представителей народных дружин.

Наряды московской полиции несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Кроме того, на мероприятиях осуществлялся досмотр граждан с применением технических средств (арочных и ручных металлодетекторов) для выявления запрещенных предметов. «Кинологи со служебными собаками заблаговременно обследовали территории, прилегающие к местам праздничных богослужений», — подчеркнули в пресс-службе главке.

По данным главка, правопорядок во время празднования Рождества был обеспечен в полном объеме.