Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Реал» повторил рекорд «Барсы», Муса сделал дубль за «Лестер»
Радулов и Щербак «зажгли» в Торонто, Кучеров не спас «Тампу»
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13:21 (мск), источник: ТАСС

Более 600 тысяч человек посетили храмы на Рождество в Москве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 600 тысяч человек посетили православные храмы и церкви во время празднования Рождества в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«6 и 7 января в столичных православных храмах, церквях и монастырях прошли мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 600 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе.

Рождественские богослужения прошли в более чем 400 храмах столицы.

Охрану общественного порядка и безопасность людей в эти дни обеспечивали почти 7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и представителей народных дружин.

Наряды московской полиции несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Кроме того, на мероприятиях осуществлялся досмотр граждан с применением технических средств (арочных и ручных металлодетекторов) для выявления запрещенных предметов. «Кинологи со служебными собаками заблаговременно обследовали территории, прилегающие к местам праздничных богослужений», — подчеркнули в пресс-службе главке.

По данным главка, правопорядок во время празднования Рождества был обеспечен в полном объеме.

Комментарии
1
pikalor
А кто считал прихожан? Иль это привиделось нашему "патриарху"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое полицейских ранены при задержании подозреваемого в убийстве в Москве
Крым начал получать газ из Кубани
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь