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21:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г. о. Нижегородской области

Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г. о. Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Городецкой епархии.

Решение о создании Крестовоздвиженского женского монастыря в деревне Быдреевка принято на заседании священного синода русской Православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Прошение об открытии монастыря поступило от епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

В настоящее время Крестовоздвиженский женский монастырь также действует на территории Нижнего Новгорода. Здания обители расположены на ул. Окский съезд. Этот монастырь существует почти два столетия и его посещали множество знаменитых путешественников и высочайших особ. По данным нижегородской епархии, 19 августа 1824 года туда приезжал принц Александр Вюртембергский, 31 июля 1834 года — принц Петр Ольденбургский, 27 августа 1845 года — герцог Максимилиан Лейхтенбергский, 12 августа 1850 года — великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич.

Монастырь закрывали в 1917 году после Октябрьской революции. В советское время в зданиях монастыря располагались производственные помещения, склады, конторы и жилые квартиры. Возрождение Крестовоздвиженского собора началось в Нижнем Новгороде в 1995 году.

Помимо этого, сейчас в Нижегородской области в число функционирующих женских обителей входят Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (село Дивеево), Свято-Николаевский монастырь (Арзамас), Покровский монастырь (село Лукино, Богородский район), Выксунский Иверский монастырь (г.о. Выкса), Абабковский Николаевский Георгиевский монастырь (с. Абабково, Павловский район) и Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь (пос. Макарьево, Лысковский район).

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