Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г. о. Нижегородской области

Решение о создании Крестовоздвиженского женского монастыря в деревне Быдреевка принято на заседании священного синода русской Православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Прошение об открытии монастыря поступило от епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

В настоящее время Крестовоздвиженский женский монастырь также действует на территории Нижнего Новгорода. Здания обители расположены на ул. Окский съезд. Этот монастырь существует почти два столетия и его посещали множество знаменитых путешественников и высочайших особ. По данным нижегородской епархии, 19 августа 1824 года туда приезжал принц Александр Вюртембергский, 31 июля 1834 года — принц Петр Ольденбургский, 27 августа 1845 года — герцог Максимилиан Лейхтенбергский, 12 августа 1850 года — великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич.

Монастырь закрывали в 1917 году после Октябрьской революции. В советское время в зданиях монастыря располагались производственные помещения, склады, конторы и жилые квартиры. Возрождение Крестовоздвиженского собора началось в Нижнем Новгороде в 1995 году.