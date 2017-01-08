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13:27 (мск), источник: 112.ua

В Киеве коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Для борьбы со снегом использовали больше 3 тонн песчано-соляной смеси.

Источник: 112.ua

В Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Однако работа значительно затруднена из-за низкой температуры воздуха.

За последние сутки работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и более 1000 тонн соли.

Сейчас из-за низкой температуры воздуха обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна.

Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники «Киевавтодора» и около 300 единиц техники жилищных организаций, зеленстроевцев и тому подобное. Кроме того, бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничным маршам и тротуарам.

Первоначально осуществлялась обработка посыпочными материалами и очистка от снега магистральных улиц и дорог.

В ведомстве отметили, что в случае необходимости может быть привлечено до 563 единиц техники для очистки улиц. В частности, 318 ед. снегоуборочной техники предприятий «Киевавтодора», 15 ед. многофункциональной техники (солеразбрасывателей) из Германии, 47 ед. вспомогательной техники предприятий, 183 ед. техники сторонних организаций.

Как сообщалось, в Киеве 8 января ожидаются снегопады, метели, гололедица на дорогах и сильный ветер 15−20 м/с.

Напомним, из-за непогодов в горных районах Закарпатской области 8 января существует угроза оползней снега на дороги.

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