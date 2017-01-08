В Киеве коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Для борьбы со снегом использовали больше 3 тонн
Для борьбы со снегом использовали больше 3 тонн
В Киеве
Однако работа значительно затруднена
За последние сутки работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн
Сейчас
Для уборки улиц и дворов задействовано 258 единиц техники «Киевавтодора» и около 300 единиц техники жилищных организаций, зеленстроевцев и тому подобное. Кроме того, бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничным маршам и тротуарам.
Первоначально осуществлялась обработка посыпочными материалами и очистка от снега магистральных улиц и дорог.
В ведомстве отметили, что в случае необходимости может быть привлечено до 563 единиц техники для очистки улиц. В частности, 318 ед. снегоуборочной техники предприятий «Киевавтодора», 15 ед. многофункциональной техники (солеразбрасывателей) из Германии, 47 ед. вспомогательной техники предприятий, 183 ед. техники сторонних организаций.
Как сообщалось, в Киеве 8 января ожидаются снегопады, метели, гололедица на дорогах и сильный ветер 15−20 м/с.
Напомним,