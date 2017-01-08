В Воронеже в Шилово сдвинулся со льдом понтонный мост
Днем в воскресенье, 8 января, большая пробка образовалась около моста, соединяющего микрорайон Шилово и село Гремячье.
Днем в воскресенье, 8 января, большая пробка образовалась около моста, соединяющего микрорайон Шилово и село Гремячье.
Понтонную переправу перекрыли для движения. На фото очевидцев с места ЧП видно, что мост странно изогнулся. Проезд закрыли шлагбаумами, чтобы на него не заезжали автомобили .
«Понтонный мост у Шилово двинулся вместе со льдом», — поясняет очевидец произошедшего Иван в соцсети.
Автомобилисты возмущаются, что теперь им придется делать большой крюк для объезда. Пока нет данных, откроют ли в ближайшее время движение по мосту.