В Воронеже в Шилово сдвинулся со льдом понтонный мост

Понтонную переправу перекрыли для движения. На фото очевидцев с места ЧП видно, что мост странно изогнулся. Проезд закрыли шлагбаумами, чтобы на него не заезжали автомобили .

«Понтонный мост у Шилово двинулся вместе со льдом», — поясняет очевидец произошедшего Иван в соцсети.

Автомобилисты возмущаются, что теперь им придется делать большой крюк для объезда. Пока нет данных, откроют ли в ближайшее время движение по мосту.