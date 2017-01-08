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20:14 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в Шилово сдвинулся со льдом понтонный мост

Днем в воскресенье, 8 января, большая пробка образовалась около моста, соединяющего микрорайон Шилово и село Гремячье.

Понтонную переправу перекрыли для движения. На фото очевидцев с места ЧП видно, что мост странно изогнулся. Проезд закрыли шлагбаумами, чтобы на него не заезжали автомобили .

«Понтонный мост у Шилово двинулся вместе со льдом», — поясняет очевидец произошедшего Иван в соцсети.

Автомобилисты возмущаются, что теперь им придется делать большой крюк для объезда. Пока нет данных, откроют ли в ближайшее время движение по мосту.

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