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14:00 (мск), источник: Ictv.ua

В Украине предупреждают об экстремальной погоде: снег до 35 см и штормовой ветер

В течение дня в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, а на дорогах — гололедица. В частности, прогнозируют порывы ветра от 15 до 30 метров в секунду в разных областях.

— На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областях сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25−30 см, на Одесщине и Николаевщине до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15−20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах, — сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве прогнозируют образование снежного покрова на уровне 10−15 см, а также -15.. -18 градусов.

В горах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей — значительный (III) уровень лавинной опасности. В Закарпатской области предупреждают о возможных оползнях снега на дороги.

— В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15−22 м/с, в Одесской и Николаевской областях — 25−30 м/с, — добавляют в ГСЧС.

Температура в западных и северных областях ожидается на уровне −11… −16 градусов, а также -15.. — 25 градусов.

Напомним, морозный циклон принес в Украину снежные метели и более 20 градусов мороза.

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В Украине предупреждают об экстремальной погоде: снег до 35 см и штормовой ветер (КАРТА)
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